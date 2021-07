Gardaland, una giornata speciale per i ragazzi di Fondazione Arché

CASTELNUOVO DEL GARDA - Gardaland ha accolto oggi i bambini e i ragazzi di Fondazione Arché per una giornata di spensieratezza nel Parco. Lo scorso Natale, infatti, Gardaland e Merlin’s Magic Wand - la fondazione charity di Merlin Entertainments che regala magiche esperienze ai bimbi svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà – avevano messo a disposizione della Fondazione 250 biglietti per la stagione 2021 del Parco, un piccolo gesto per fare in modo che gli ospiti delle due comunità mamma-bambino e le famiglie accolte nei progetti di housing sociale di Arché potessero trascorrere una giornata diversa dal solito.

Così è stato: oggi i ragazzi hanno potuto trascorrere una giornata unica nel Parco, divertendosi a bordo delle diverse attrazioni pensate per i più piccoli come quelle dell’area Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom ma anche rinfrescandosi sulle avventurose Fuga da Atlantide e Jungle Rapids.

Fondazione Arché è attiva da 30 anni in progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie vulnerabili, ai quali offre accoglienza residenziale o affiancamento presso le loro case, gli ospedali o le carceri e si è mobilitata anche durante l’emergenza Covid-19 per rispondere alle situazioni di necessità che la pandemia ha ulteriormente esasperato in soggetti particolarmente fragili. “È stata una giornata veramente speciale per i nostri ragazzi” ha affermato Padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Archè “In questo periodo così difficile poter trascorrere una giornata a Gardaland è stato davvero un regalo unico”.

“Dopo questi lunghi e difficili mesi abbiamo potuto finalmente riaprire il Parco, tornare ad accogliere i nostri ospiti e donare loro momenti di spensieratezza - ha commentato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland - In particolare, aver regalato ai ragazzi di Fondazione Arché una giornata di spensieratezza ci rende ancora più felici ed orgogliosi”.