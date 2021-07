Hamilton batte Verstappen: partirà davanti in sprint race Silverstone

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella Sprint Race del GP di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes firma il miglior giro in 1'26"134. "Senza i tifosi non avrei mai ottenuto questo primo posto - ha sottolineato il campione del mondo in carica - Sono grato di vedere quest'atmosfera che per oltre un anno ci e' mancata. Avere gli spalti gremiti qui mi da' una grande energia. Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team e il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima posizione: quando ho tagliato il traguardo avevo il cuore in gola, sono al settimo cielo. Stamattina avevamo del tempo libero e ho lavorato al simulatore, volevo dare piu' informazioni possibili alla squadra per lavorare. Tuttavia l'opera va completata nelle prossime giornate". In prima fila con il britannico ci sarà Max Verstappen su Red Bull a soli 75 millesimi dal rivale per il Mondiale. Terzo posto per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti a un ottimo Charles Leclerc su Ferrari. Quinta la Red Bull di Sergio Perez, al quale è stato cancellato un tempo nel finale, mentre Carlos Sainz ha messo l'altra Ferrari in nona piazza. Da segnalare l'ottavo posto di uno scatenato George Russell su Williams. . spf/pal/red 16-Lug-21 20:29