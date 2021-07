Renault Italia, leadership veicoli elettrici e ibridi plug-in

ROMA - In Italia, su un mercato elettrico (autovetture + veicoli commerciali) in crescita del 203% nel primo semestre, Renault afferma la sua leadership con 5.542 unita' immatricolate e una quota di mercato del 18%. Tale performance corrisponde a una crescita del 148% rispetto al primo semestre 2020. In soli otto mesi dal lancio, Twingo E-Tech Electric sale sul podio del mercato autovetture, registrando 3.125 unita' immatricolate. Veicolo elettrico piu' venduto in Europa nel 2020, Zoe E-Tech Electric si attesta come leader del segmento B elettrico, incrementando le sue vendite che raggiungono 2.156 unita'. Nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, Zoe Van E-Tech Electric - che rientra nell'offerta elettrica Renault rivolta alla clientela professionale - si posiziona al secondo posto. Renault sferra anche una forte offensiva sul mercato dei veicoli ibridi plug-in, grazie al lancio delle motorizzazioni E-Tech Plug-in Hybrid. Nel primo semestre 2021, infatti, Renault si posiziona al secondo posto del mercato dei veicoli ibridi plug-in a privati, con 2.247 unita' immatricolate. Captur e' leader di questo mercato, con 2.208 immatricolazioni. . ads/com 19-Lug-21 17:16