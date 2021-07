Ddl Zan, Letta "Aperti al confronto ma non con Salvini"

PALERMO - Per quanto riguarda il Ddl Zan "domani è una giornata importante, ognuno si assumerà le sue responsabilità. Vedremo gli emendamenti presentati, sulla base di questo capiremo l'atteggiamento delle diverse forze politiche". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro istituzionale, in merito alle spaccature per la legge contro l'omofobia. "Abbiamo detto che la gestione chiave è quella del Parlamento, il luogo in cui ci si confronta. Non ci tiriamo indietro, siamo convinti che il testo approvato sia ottimo e spingeremo affinché il testo vada avanti, ma siamo aperti in Parlamento al confronto. Non siamo aperti al confronto con chi in Europa è omofobo, non può essere un credibile interlocutore in Italia - ha precisato Letta - Salvini ritiri tutte le posizioni omofobe espresse in Europa a favore di Orban, è incompatibile con la sua apertura in Italia". Sul tema vaccini, poi, Letta ha aggiunto: "Quando sento Salvini che ride, scherza e fa battute sui vaccini, credo che questo atteggiamento sia irresponsabile. Non si scherza con i vaccini, non si scherza con la salute degli italiani. I vaccini sono una priorità assoluta, invitiamo il Governo a prendere le iniziative più stringenti possibile". . bil/ads/red 19-Lug-21 17:34