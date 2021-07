Mini Electric, "The iconic sound of silence"

SAN DONATO MILANESE - "The iconic sound of silence" e' un viaggio organizzato da MINI per celebrare il mondo del suono e per approcciare il mondo della mobilita' sostenibile da un punto di vista diverso. Sede dell'iniziativa l'azienda Caimi di Nova Milanese, una delle principali realta' produttive europee design oriented, che offre l'opportunita' di vivere delle esperienze sensoriali altamente tecnologiche grazie a Open Lab, un complesso di laboratori finalizzati alla ricerca in campo acustico, dov'e' possibile visitare la camera anecoica e quella riverberante. In questo scenario il suono e' un elemento chiave, cosi' come per la mobilita' elettrica. Il suono e' uno dei mezzi di espressione di una vettura e che ci consente di riconoscerla. MINI e' trend setter anche in questo. E' stata capace di coniugare l'interazione sensoriale di vari elementi di design, come lo stile, il sound o il profumo di un veicolo, in modo coerente. "La MINI Cooper SE non e' solo un'auto, ma un'esperienza. I suoni che la contraddistinguono raccontano una storia, un viaggio che inizia nel 1959 e che continua ancora adesso con l'elettrificazione e che portera' MINI ad essere dal 2030 il primo brand interamente elettrificato del BMW Group", queste le parole di Stefano Ronzoni, Direttore MINI Italia. "Il marchio MINI vede il suo futuro, in primo luogo, come compagno di momenti indimenticabili e questo ci conduce alla MINI Vision Urbanaut, attraverso cui proponiamo una nuova interpretazione della mobilita' portando lo spazio personale dell'utente all'interno dell'auto e dove il suono e' parte integrante del veicolo, avvolge l'utente facendogli provare delle emozioni uniche". "Nel 2016 - ha proseguito Ronzoni - in occasione del centenario dell'azienda, Adrian Van Hooydonk che dirige il design dell'intero BMW Group, disse parlando del brand: 'MINI e' simbolo di una forma di mobilita' urbana sofisticata e personalizzata, che coinvolge tutti i sensi'. Per questo motivo oggi vi proponiamo un'esperienza attraverso uno dei sensi, l'udito. MINI, del resto, ha un legame consolidato con il mondo dei suoni e in particolare quello della musica che va avanti da oltre 60 anni. La musica sa sempre trovare la chiave giusta per restare al passo con i tempi e attrarre nuove generazioni. Un po' come MINI, che ama condividere esperienze uniche con la sua community. La nostra collaborazione con MEET Music ne e' un esempio, dare spazio a giovani che si mettono in gioco e mostrano il proprio talento a ritmo di musica". Il viaggio nelle sonorita' della MINI Cooper SE e' stato guidato da Renzo Vitale, Sound Designer del BMW Group e artista musicale specializzato in ingegneria acustica. "Fondamentalmente, il suono emesso da un veicolo dovrebbe innescare emozioni e allo stesso tempo trasmettere informazioni. Il nostro obiettivo era replicare i due lati della medaglia nella MINI, ma anche tracciare una chiara linea di differenziazione tra di loro - spiega Vitale -. Per molte persone, il suono di un motore a combustione suscita forti emozioni. Ma all'inizio eravamo chiari sul fatto che non aveva senso simulare una nota del motore a combustione. Dopo tutto non ci sono cambi di marcia. E quando il guidatore accelera, ha immediatamente a disposizione tutta l'energia del sistema di azionamento. Il contenuto dei suoni che creo e le mie principali fonti di ispirazione derivano dal design. Per la MINI Cooper SE, ad esempio, ho tradotto in suono le impressioni visive create dalle ruote e dai dettagli gialli". . sat/com 20-Lug-21 16:46