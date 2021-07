Fico "Il Reddito di Cittadinanza va migliorato, non cancellato"

ROMA - "In questo periodo di grandi difficoltà, dove la soglia di povertà è aumentata, il reddito di cittadinanza continua ad essere uno strumento utilissimo e ha dimostrato la capacità di aiutare tantissimo persone, se poi si vuole aprire un dibattito per migliorarlo bene ma non cancellarlo, è stata una misura importante, come il dibattito sul salario minimo è importante". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della Cerimonia del Ventaglio. Fico ha parlato anche del disegno di legge contro l'omotransfobia: "Il ddl Zan è una legge importante che può far fare un avanzamento al nostro paese - ha detto -, rispetto il dibattito che c'è in Senato, spero si trovino accordi tra le forze politiche, spero che vada avanti il prima possibile e guardo con preoccupazione le leggi promulgate in Ungheria". Tra gli altri argomenti affrontati, anche quello dell'istruzione: "La scuola pubblica è uno dei pilastri della democrazia del nostro paese, auspico il massimo lavoro e il massimo impegno affinché ci sia una ripartenza in classe per tutti gli studenti, la scuola non può essere solo Dad, ma da settembre si devono riavere tutti gli studenti in classe". . ror/sat/red 21-Lug-21 12:34