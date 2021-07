Ds 7 Crossback, ergonomia dei sedili per comfort totale

ROMA - Una postura sbagliata, sommata a sedili che non abbiano il corretto livello di qualita' costruttiva, possono compromettere il livello di comfort che viviamo durante i viaggi in auto. Queste problematiche vengono attenuate dalla possibilita' di regolare in maniera ottimale la posizione della seduta in auto e dall'attenzione con la quale si selezionano i materiali utilizzati per assemblare i sedili. Una serie di regolazioni che su DS 7 Crossback iniziano dal poggiatesta, la cui altezza e angolazione possono essere registrati su due oppure quattro posizioni, in base all'allestimento. Si passa poi all'inclinazione dello schienale e successivamente all'altezza del cuscino del sedile, per finire con la tensione del supporto lombare. Nella ricca dotazione di DS 7 Crossback, le sedute possono essere ulteriormente arricchite dalla funzione massaggio dei sedili anteriori. Una opzione del valore di 300 euro in grado di aggiungere ulteriore pregio al benessere a bordo. Chi non si fa mancare nulla, potra' infine aggiungere i sedili anteriori riscaldabili, una opzione da 500 euro che comprende il parabrezza riscaldabile, chiudendo il cerchio dell'inimitabile comfort che DS Automobiles riesce a proporre sui propri modelli, premium per vocazione. . ads/com 21-Lug-21 18:02