Renault, arriva Megane berlina E-Tech Plug-in Hybrid

MILANO - "Abbiamo una visione del futuro sempre piu' green, stiamo correndo a 360 gradi con l'offerta elettrica". Cosi' Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione di Renault Italia, presenta la nuova Megane ibrida in versione berlina. Dopo la versione station wagon, l'offerta si arricchisce con la motorizzazione E-Tech Plug-in Hybrid 160. Questa motorizzazione offre la massima versatilita' e consente di scoprire una nuova esperienza di guida e performance energetiche uniche. Nuova Megane beneficia del recente per offrire un design rivisitato nei minimi dettagli, interni piu' ergonomici e moderni, migliori tecnologie in termini di connettivita', multimedialita' e dispositivi di assistenza alla guida. La tecnologia ibrida e' stata realizzata in collaborazione con Renault F1 Team: questo ha permesso di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con o senza ricarica. Dotata di due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione smart, Megane E-Tech Plug-in Hybrid consente di sfruttare in modo ottimale entrambe le fonti di energia disponibili (elettrica e termica), per offrire piacere di guida e valori record di emissioni di CO2 e consumi. Affiancato da una batteria da 10,4 kWh e due motori elettrici, il quattro cilindri da 1,6 l consente di circolare in modalita' elettrica fino a 50 km in ciclo misto (WLTP). La motorizzazione E-Tech Plug-in Hybrid consente (in ciclo urbano WLTP) di risparmiare fino al 70% dei consumi rispetto ai motori termici equivalenti. In ciclo misto WLTP, i consumi sono estremamente ridotti (a partire da 1,3 l/100 km) e le emissioni di CO2 contenute (a partire da 29 g/km). Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid dispone di equipaggiamenti di serie complementari rispetto alle versioni termiche. In particolare, l'allestimento Business prevede badge laterale e posteriore E-Tech; pulsante EV sulla consolle centrale; cavo di ricarica per presa domestica; freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold; organizer del bagagliaio per riporre il cavo; Renault Multi-Sense; cruscotto con display digitale personalizzabile da 10,2". L'allestimento Rs Line, invece, badge laterale e posteriore E-Tech; pulsante EV sulla consolle centrale; cavo di ricarica per presa domestica; Easy Park Assist; organizer del bagagliaio per riporre il cavo; Renault Multi-Sense; cruscotto con display digitale personalizzabile da 10,2". La vettura e' disponibile a partire da 36.400 euro (Iva inclusa) con una offerta a 189 euro al mese. . bea/ads/r 23-Lug-21 15:38