Giustizia, Letta "La maggioranza sarà unita sulla riforma"

REGGIO CALABRIA - "Su questo tema in questi giorni siamo all'ultimo miglio di definizione degli aggiustamenti, al termine dei quali si arriverà al voto di fiducia. Sono fiducioso sul fatto che il voto alla fine troverà tutta la maggioranza unita". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria, in risposta a una domanda sulle modifiche alla riforma della giustizia proposte dal Movimento 5 Stelle. "L'importante - ha continuato - è che sia un voto che prima della pausa estiva approvi la riforma Cartabia in modo tale da dimostrare all'Europa e a tutti gli europei che le risorse finanziarie che riceviamo a condizione che facciamo le riforme sono effettivamente collegate a un impegno riformatore a partire dalla giustizia. Avanti con questa riforma, avanti con l'ultimo miglio degli aggiustamenti e sì al fatto che il voto di fiducia nei prossimi giorni faccia approvare la riforma". . ym/sat/red 24-Lug-21 20:15