Tokyo 2020. Tiro a volo: Bacosi argento nello skeet donne

TOKYO - La 38enne azzurra Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Skeet donne di Tokyo 2020, vinta dall'americana Amber English. "Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così". Lo ha detto Diana Bacosi dopo la gara di skeet, e un abbraccio al suo ct Andrea Benelli e al presidente della Fitav Luciano Rossi. "Ho dato continuità alle mie prestazioni - dice ancora Bacosi -, e alla fine ho perso l'oro per un piattello: nello sport può succedere"

"Sono molto emozionata, è una medaglia che voglio dedicare a tutti gli italiani, perché è stato un anno difficilissimo per tutti: la pandemia ci ha messo in ginocchio ma noi, come popolo, siamo stati capaci di rialzarci, nella vita come nello sport", ha detto Diana Bacosi. "Il momento più bello della giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura - dice ancora la tiratrice azzurra -. In questo anno ho avuto difficoltà sportive, ma il mio ct Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento nero e mi ha portato fino a qui, e a questo argento". (ANSA)