Audi RS 3, al via gli ordini dell'iconica sportiva

VERONA - Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan rappresentano la porta d'accesso al mondo RS e, complice l'innovativa tecnologia RS Torque Splitter, sono il nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte high performance. Proposte in otto tinte carrozzeria, tra le quali le esclusive Grigio Kemora e Verde Kyalami, sono caratterizzate da un look ancora piu' grintoso rispetto al precedente modello, sottolineato dalle inedite feritoie per il deflusso dell'aria alle spalle dei passaruota anteriori, dalle minigonne ridisegnate e da un'impronta a terra piu' ampia. Nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan possono contare su dotazioni di serie quali l'assetto sportivo RS, ribassato di 10 millimetri rispetto ad Audi S3 e di 25 millimetri rispetto ad Audi A3, i cerchi in lega da 19 pollici con design a 10 razze a Y, i proiettori full Led con indicatori di direzione dinamici posteriori, lo sterzo progressivo RS, la navigazione MMI plus con MMI touch corredata dei servizi Audi connect, i sedili sportivi RS con poggiatesta integrati, gli inserti in carbonio alla plancia e l'impianto frenante con pinze a sei pistoncini e dischi in acciaio da 375 mm di diametro all'avantreno e 310 mm al retrotreno. L'Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, anch'esso incluso, si avvale della caratterizzazione RS che integra le informazioni in merito all'erogazione di potenza e coppia, alla pressione degli pneumatici, ai tempi sul giro e ai valori massimi di accelerazione laterale. Tra le dotazioni a richiesta volte a rafforzare la performance della vettura spiccano il citato assetto sportivo RS plus con sospensioni a regolazione adattiva DCC, i dischi carboceramici anteriori da 380 mm di diametro con pinze monoblocco in alluminio di colore grigio, rosso o blu, i cerchi in lega da 19 pollici a 5 razze a Y con logo RS, di derivazione racing, e lo scarico sportivo RS. Optional di pregio i proiettori a Led Audi Matrix con inserti bruniti e firma luminosa specifica, mentre per la prima volta sono disponibili l'head-up display e, nel caso di Audi RS 3 Sedan, il tetto a contrasto in nero brillante. Nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del mese di ottobre con prezzi a partire da 60.900 euro per la hatchback e 64.000 euro per la berlina a quattro porte. . ads/com 26-Lug-21 16:58