Farnesina, sostegno per stabilità politica ed economica in Tunisia

ROMA - "L'Italia segue con grande attenzione l'evolvere della situazione in Tunisia. La portata e la natura delle decisioni assunte nelle scorse ore dovrà essere attentamente valutata. L'Italia esprime altresì preoccupazione per la situazione e per le sue potenziali implicazioni e rivolge un appello alle istituzioni tunisine affinché venga garantito il rispetto della Costituzione e dello stato di diritto". E' quanto si legge in una nota della Farnesina. "In un momento in cui la crisi politico-economica nel Paese - prosegue la nota - è esacerbata dal recente deterioramento del quadro epidemiologico, l'Italia conferma il proprio sostegno a favore della stabilità politica ed economica della Tunisia e ribadisce la propria sincera vicinanza all'amico popolo tunisino". . mgg/com 26-Lug-21 19:04