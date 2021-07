Leasys e Free2Move eSolutions insieme per ricarica auto a noleggio

Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, e Free2Move eSolutions, specializzata in tecnologie innovative con cui guidare la transizione alla e-mobility, compiono un ulteriore passo in avanti sulla strada che porta a una mobilita' elettrica sempre piu' matura ed efficiente. Dalla partnership tra le due societa' nasce infatti un progetto destinato ad arricchire ulteriormente l'offerta di mobilita' di Leasys all'insegna della liberta' di ricarica: da oggi tutte le vetture elettriche e ibride noleggiate con Noleggio Chiaro (prodotto di punta del portafoglio di Leasys, il cui successo gli ha fatto assegnare il titolo di Prodotto dell'Anno 2020) avranno una easyWallbox inclusa nel canone. Uno dei primi prodotti sviluppati da Free2Move eSolutions, easyWallbox e' un sistema di ricarica domestica plug&play di semplice utilizzo: e' sufficiente collegarla a una presa di corrente elettrica nel proprio garage o posto auto per ricaricare la vettura elettrica o plug-in hybrid a 2,3 kW, senza alcun costo di installazione. La easyWallbox sara' consegnata con l'auto noleggiata, insieme con i cavi di ricarica domestica e pubblica e alla Leasys e-mobility card per la ricarica gratuita presso le colonnine dei Leasys Mobility Store e a canone pubblico presso quelle di Enel X. Tutti i clienti di Leasys, avranno inoltre la possibilita' di richiedere - a un prezzo speciale, non incluso nel canone - l'installazione professionale che permettera' alla easyWallbox di operare fino a 7,4 kW nonche' di utilizzare solo la potenza disponibile in casa in tempo reale, evitando ogni rischio di blackout. "Siamo fieri di questa prima iniziativa che vede insieme Leasys e Free2Move e-Solutions, due brand accomunati dal legame con il Gruppo Stellantis e dal ruolo di top player nel settore della mobilita' ecosostenibile" ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman Leasys. "Questa partnership costituisce un ulteriore step decisivo nella realizzazione dell'offerta di prodotti di noleggio sempre piu' completi ed integrati ad un ecosistema di ricarica, a vantaggio dell'ambiente come del consumatore". "Unire in una partnership le caratteristiche vincenti di Free2Move eSolutions e Leasys - ha affermato Roberto Di Stefano, CEO di Free2Move eSolutions - non significa semplicemente contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici trasformando l'uso di queste auto in un'abitudine diffusa e consolidata, ma e' un modo completamente differente di intenderne l'utilizzo, cosi' come la mobilita' in generale. Solo in questo modo sara' possibile contribuire fattivamente a raggiungere gli obiettivi di sostenibilita' che ci siamo posti". . tvi/com 27-Lug-21 15:43