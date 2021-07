Clienti BMW Group possono estendere la garanzia fino a 5 anni

Per tutti i clienti che desiderano il massimo delle garanzie per la propria Bmw o Mini, sono ora disponibili due prodotti che estendono la protezione per ulteriori tre anni dopo la scadenza della garanzia legale: Bmw Best5Plus e Mini Best5Plus. Best5Plus e' un prodotto assicurativo sviluppato ad hoc per il Bmw Group e fornito da Allianz Partners, intermediato e distribuito da bmw Financial Services, Societa' Finanziaria del Gruppo bavarese, rivolto alle vetture Bmw e Mini commercializzate in Italia. Dedicata a chi desidera garantirsi la serenita' di una protezione aggiuntiva della vettura per i tre anni successivi alla scadenza della garanzia legale, Best5Plus e' una copertura assicurativa che include le spese di ricambi e manodopera conseguenti a difetto di tutti i componenti del veicolo, senza limiti di importo e senza limiti di percorrenza chilometrica. Dalla copertura sono esclusi gli elementi soggetti a normale usura e la validita' e' subordinata alla regolare manutenzione del veicolo. Best5Plus e' valida in Europa e puo' essere stipulata entro 24 mesi dalla data di immatricolazione della vettura Bmw o Mini, rivolgendosi ai Centri Service della Rete ufficiale del Bmw Group in Italia. "Oggi con questi nuovi prodotti ampliamo le possibilita' di scelta dei nostri Clienti che desiderano una copertura aggiuntiva - ha dichiarato Alessandro Salimbeni, Customer Support Director della filiale italiana del BMW Group - in un'ottica autenticamente personalizzata secondo le esigenze di ognuno. Tutti i servizi che proponiamo sono disegnati per offrire un'esperienza di assistenza memorabile ed esclusiva, che garantisce sicurezza, qualita' e competenza unite al massimo del comfort e dell'efficienza. Sia che si tratti di pianificare la manutenzione della vettura negli anni, recarsi in un Centro Service per l'assistenza o gestire un appuntamento tramite la My BMW App o il servizio di Pick-up&Delivery, la nostra priorita' e' sempre dare un servizio su misura per il cliente e la sua vettura". "Best5Plus arricchisce e completa l'offerta dei prodotti assicurativi di BMW Bank - ha aggiunto Riccardo Gaspari, Direttore Sales & Marketing della Succursale Italiana - che, a sua volta, e' perfettamente integrata e complementare ai prodotti finanziari. Il nostro obiettivo e' quello di garantire ai Clienti del BMW Group in Italia la possibilita' di scegliere tra diverse soluzioni assicurative per creare un prodotto finale flessibile e completo allo stesso tempo, che rispecchi le esigenze di ogni singolo Cliente e renda unica e personale la sua esperienza con le vetture del Gruppo". . tvi/com 27-Lug-21 15:50