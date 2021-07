Esce a ottobre "Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007"

ROMA - Per celebrare il 25° anniversario del debutto solista del 1996, il 1° ottobre 2021 sarà pubblicato Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007. Il cofanetto, disponibile sia in versione da 11 LP sia in versione da 6 CD, contiene i primi cinque album in studio di Mark Knopfler come artista solista: Golden Heart (1996), Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpicker's Dream (2002), Shangri-La (2004) e Kill To Get Crimson (2007), oltre ad un bonus disc esclusivo di B-side in studio di quel periodo, dal titolo Gravy Train: The B-Sides 1996-2007. Per la prima volta Golden Heart, Sailing To Philadelphia e Gravy Train: The B-Sides 1996-2007 saranno pubblicati su vinile. L'audio di ciascun album è stato rimasterizzato da Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra e gli LP sono stampati su vinile nero 180g. Il cofanetto include inoltre una download card e 6 stampe artistiche in rilievo con le copertine degli album. . mgg/com 28-Lug-21 17:19