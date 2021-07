Sanofi Pasteur, Trippi alla guida della direzione medica

MILANO - Sanofi annuncia che dal 1° agosto sara' Francesca Trippi il nuovo Medical Head di Sanofi Pasteur, la divisione Vaccini di Sanofi. Aretina di nascita, 47 anni, ha una laurea in Scienze Biologiche e un dottorato di ricerca in Genetica Molecolare Umana all'Universita' di Pisa. Dopo alcuni anni di esperienza come ricercatrice nel campo delle malattie neurodegenerative nel centro di Ricerca Universitario di Pisa, e' entrata nel mondo farmaceutico in Dompe' per poi passare a Sanofi Pasteur MSD nel 2007 come Vaccine Specialist. Da allora si e' sempre occupata di vaccini con ruoli di crescente responsabilita' e complessita'. Fondamentale il suo contributo nel consolidamento dell'utilizzo del vaccino antinfluenzale quadrivalente classico e del vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alto dosaggio per gli anziani. "Sono certo che Francesca avra' la capacita' di guidare il team medico di Sanofi Pasteur Italia verso le sfide di salute pubblica con competenza, sensibilita' ed entusiasmo. Mai come oggi serve una visione aperta a nuove forme di sinergia e multidisciplinarieta'", commenta Mario Merlo, general manager di Sanofi Pasteur. . ads/com 29-Lug-21 12:27