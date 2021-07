Leasys CarCloud E-Nergy, l'abbonamento ai SUV compatti elettrici

Leasys amplia la famiglia di prodotti CarCloud, il primo abbonamento all'auto in Italia, introducendo la formula E-NERGY, che unisce la voglia di mobilita' elettrica e i SUV compatti, tre tra i modelli preferiti dagli automobilisti italiani. Il nuovo pacchetto lanciato dalla societa', brand Stellantis e controllata di FCA Bank, permette di abbonarsi a Peugeot e-2008, Opel Mokka-e e DS3 Crossback E-Tense: tre SUV piccoli che combinano prestazioni, confort e rispetto dell'ambiente, ideali per la guida in citta' come per le uscite fuori porta. Con l'arrivo del pacchetto E-NERGY, Leasys estende l'offerta del brand e-CarCloud, dedicato all'abbonamento di veicoli elettrificati, tra le soluzioni piu' comode e vantaggiose per accedere al mondo delle auto elettriche. Grazie alla nuova formula, riservata a clienti privati e liberi professionisti, sara' possibile prenotare l'auto scelta, ritirarla e cambiarla con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati. Abbonarsi al nuovo piano CarCloud e' molto semplice: basta effettuare l'iscrizione una tantum su Amazon al costo di 249 euro, convertire il voucher d'iscrizione sul sito carcloud.leasys.com e prenotare uno dei tre SUV compatti, al prezzo di 499€ al mese. L'abbonamento potra' essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avra' una durata minima di 30 giorni, passati i quali potra' essere disdetto senza alcuna penalita'. Anche CarCloud E-NERGY include tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillita' (tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza contare i servizi aggiuntivi). Le auto sono inoltre dotate del cavo fornito in dotazione, con cui ricaricare le auto attraverso la rete domestica. E, grazie alla Leasys e-Mobility Card, sara' possibile effettuare la ricarica gratuita presso tutti i Leasys Mobility Store e accedere alla rete di colonnine pubblica per l'erogazione a pagamento. Inoltre l'e-CarCloud, recentemente lanciato con la Peugeot e-208, si amplia estendendendo il pacchetto anche all'Opel Corsa-e, completando l'offerta che rimarra' disponibile ai clienti sempre al prezzo di 399 euro con il nome di City E-NERGY. . tvi/com 29-Lug-21 16:54