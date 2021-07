Mazda, vendite mondiali in costante ripresa

Mazda Motor Corporation ha reso noti i dati finanziari e commerciali del suo primo trimestre fiscale, annunciando vendite globali di 353.000 veicoli nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Nella maggior parte delle Regioni, Mazda continua a mostrare una forte crescita rispetto al primo trimestre dello scorso anno fiscale, che era stato pesantemente colpito dalla pandemia di COVID-19. In Europa*, le vendite del primo trimestre sono salite del 97% anno su anno raggiungendo le 55.000 unita', aumentando dello 0,2% su base annua la quota di mercato in Europa arrivata all'1,2%. Ottime le prestazioni registrate sui due maggiori mercati europei per Mazda, con la Germania che ha venduto 12.000 unita', in crescita del 71% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il Regno Unito che ha venduto 8.000 unita', per un aumento del 423% su base annua in una Regione soggetta nel 2020 al lockdown totale. Come risultato degli adeguamenti alla produzione causati dalla carenza di semiconduttori, Mazda si e' concentrata sul controllo globale delle scorte e su una organizzazione snella ed efficiente. Nella fornitura globale dei veicoli e' stata data la priorita' a Stati Uniti e Australia, due Regioni che hanno avuto una forte ripresa post-COVID. Negli Stati Uniti, le vendite del primo trimestre sono aumentate del 73% su base annua a 106.000 unita', mentre l'Australia ha registrato un aumento dell'81% a 33.000 unita'. In Giappone, il mercato interno di Mazda, le vendite sono aumentate del 7% a 28.000 veicoli. In Cina la domanda nel periodo aprile-giugno e' scesa, con 47.000 unita' vendute, in calo del 23% su base annua. Per il primo trimestre dell'anno fiscale, Mazda ha registrato un fatturato netto di 803,4 miliardi di yen (€6,0 miliardi) e un utile operativo di 26,1 miliardi di yen (€197,7 milioni). L'utile netto e' stato di 11,4 miliardi di yen (€86,3 milioni). L'utile operativo e' salito su base annua a 71,4 miliardi di euro (540,9 milioni di euro). Inoltre, rispetto ai risultati del primo trimestre dell'esercizio chiuso a marzo 2020, l'utile operativo e' salito a 19,1 miliardi (144,6 milioni di euro) nonostante i volumi complessivi siano diminuiti di 50.000 unita' e che le vendite nette siano state inferiori a causa della produzione limitata dovuta alla carenza di semiconduttori. Le previsioni di vendita per l'intero anno fiscale, che si concludera' a marzo 2022, rimangono invariate con 1.410.000 unita' vendute nel mondo, in crescita del 9% anno su anno. Si prevede che Mazda in Europa* contribuira' con la vendita di 225.000 veicoli, in crescita del 26%. Mazda prevede per questo anno fiscale vendite nette per 3.400,0 miliardi di yen (26,3 miliardi di euro), un utile operativo di 65,0 miliardi di yen (503,8 milioni di euro) e un utile netto di 35 miliardi di yen (271,3 milioni di euro). Mazda continuera' a monitorare il contesto commerciale, le tendenze della domanda di auto in ciascun mercato in cui vengono distribuiti i suoi veicoli e lo sviluppo futuro delle problematiche che incidono sull'attivita', tra cui la scarsa fornitura dei semiconduttori, l'aumento dei prezzi dei materiali e la pandemia di COVID-19 tuttora in corso. Mazda rimane impegnata a investire nelle tecnologie future, seguendo la recentemente annunciata strategia di elettrificazione accelerata per il 2030 e l'introduzione nel 2022 della nuova gamma di prodotto su piattaforma grande. Cio' include investimenti nell'impianto di produzione di Hofu n.2 per prepararlo per i nuovi prodotti, compresi i diversi livelli di elettrificazione. Inoltre, nel 2021 e' prevista l'entrata in funzione di un nuovo stabilimento negli Stati Uniti. . tvi/com 30-Lug-21 15:20