Toyota conferma collaborazione con Federmoto

Toyota conferma la sua collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Anche per il 2021 sara' Official Partner e auto ufficiale della Federazione con il Toyota Gazoo Racing Team Italy, la struttura organizzativa di Toyota che in Italia coordina le attivita' di motorsport come la GR Yaris Rally Cup che ha preso recentemente il via con il Rally di Roma Capitale. Grazie a questa rinnovata collaborazione, il TGR Italy sara' Official Sponsor ed Auto Ufficiale del Campionato Italiano Velocita' (CIV) per le restanti gare del campionato a partire dalla tappa di Misano del 1 Agosto a cui seguiranno: Mugello il 29 Agosto e Vallelunga il 10 Ottobre. Il CIV sara' anche l'occasione per portare in pista la GR Yaris, versione super sportiva dell'Auto dell'anno 2021, che fara' da apripista in occasione delle gare e sara' in esposizione per tutta la durata degli eventi. "E' per noi un grande piacere tornare a collaborare con la Federazione Motociclistica Italiana - ha detto Mariano Autuori Direttore Marketing di Toyota Italia - quest'anno con il TGR Italy, il nostro reparto sportivo. Le competizioni motoristiche sono da sempre nel DNA di Toyota, sono un laboratorio per sviluppare tecnologie sempre migliori e soprattutto riescono ad attrarre un grande numero di appassionati che quest'anno, al CIV, avranno l'occasione di ammirare in pista anche la nostra GR Yaris". "Siamo davvero contenti della partnership con Toyota, una delle aziende leader nel settore dell'automotive. Elemento al quale si aggiunge una grande capacita' di guardare al futuro, di innovare, oltre che una forte attenzione all'ambiente. Caratteristiche che condividiamo in pieno come Federazione Motociclistica Italiana e che vedranno il nostro Campionato Italiano Velocita' come palcoscenico ideale anche per le vetture Toyota. Averle come official car e' per noi motivo di soddisfazione" commenta Giovanni Copioli, Presidente FMI. . tvi/com 30-Lug-21 19:11