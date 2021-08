Lexus presenta il rapporto "The Art of Feeling More"

ROMA - Un rapporto commissionato da Lexus e sviluppato in collaborazione con WGSN, leader nella previsione delle tendenze globali, ha dato uno sguardo completo al mondo che si apre dopo la pandemia, facendo luce sulle tendenze e sui comportamenti a cui ci siamo trovati a conformarci negli ultimi 18 mesi e sulle priorita' che cambiano nelle varie generazioni. Dopo questo solidale periodo di deprivazione sensoriale, ora stiamo cercando di sentire di piu' in ogni momento - dall'offrire alla propria famiglia e agli amici una cucina raffinata fatta in casa, allo sviluppo della biologia aumentata e l'Internet 3.0, al semplice piacere di alzarsi per ballare, il rapporto illustra l'importanza che i consumatori continuano a dare all'esperienza diretta. Le preoccupazioni sulla migrazione della popolazione, dovute a fattori ambientali ed economici, hanno portato a stime che affermano che il 10% delle citta' europee sono destinate a perdere un quarto della loro popolazione nei prossimi trent'anni. Una delle tematiche che il rapporto affronta e' come i leader urbani possano migliorare i loro quartieri per arginare il flusso in uscita. Anche le previsioni sulle vacanze indicano cambiamenti drastici, con quasi il 60% degli intervistati che pianifica di evitare luoghi affollati nel prossimo viaggio; ma cosa rende una destinazione piu' attraente per i consumatori? Mentre il turismo spaziale si prepara a diventare un'industria da 2,5 miliardi di euro entro il 2030, siamo davvero tutti a un passo da esperienza fuori dal mondo? Redatto da Lexus per segnare il lancio del nuovo NX, The Art of Feeling More ci mostra che cio' che vogliamo davvero dalle nostre vite - e dai prodotti che compriamo - e' sentire una connessione: qualcosa che NX raggiunge attraverso il suo sistema di controllo intuitivo all'avanguardia, interni ergonomicamente avanzati e la passione nel creare performance sostenibili, raffinate e potenti. WGSN ha passato piu' di 20 anni a elaborare previsioni di tendenza per i marchi piu' influenti del mondo. La sua vasta rete di esperti del settore, con sede in 15 uffici regionali, fornisce dati e ispirazione a una comunita' di oltre 43.000 designer di prodotti e leader di pensiero in 32 mercati globali. Tutto questo rende WGSN il partner perfetto per Lexus, per andare al nocciolo della questione e scoprire cio' che conta davvero in un mondo in continuo cambiamento. Come parte del rapporto, Lexus ha chiesto a quattro "Tastemakers" di riflettere sui suoi risultati, fornendo alcune affascinanti intuizioni su cio' che pensano che il futuro abbia in serbo per le loro discipline: la stella emergente della moda britannica Daniel W. Fletcher, la fotografa parigina Floriane de Lasse'e, il ballerino ucraino Oleg Ivenko e la giornalista italiana e superstar culinaria Benedetta Parodi. Incorporando le previsioni consapevoli dei Tastemakers, la ricerca di fisici e sociologi, e una panoramica comprensibile di cio' che compriamo e ci piace, il rapporto individua cio' che ci fa scattare, aiutando Lexus a fornire piu' significato a tutti coloro che siedono al volante di NX. "Feeling more" e' davvero una forma d'arte. . tvi/com 03-Ago-21 16:13