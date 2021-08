In Italia 7.230 nuovi contagi e 27 decessi, tasso positività 3.40%

ROMA - Crescono i casi Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.230 in crescita rispetto ai 6.596 di ieri. I tamponi processati sono 212.227 (ieri erano stati 215.748) determinando un tasso di positivita' in leggero aumento al 3,40%. Sono 27 i decessi (ieri 21), 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unita' attestandosi su un numero complessivo pari 101.046. . fil/red 05-Ago-21 18:12