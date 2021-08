Jaguar, due edizioni speciali F-Pace per l'Italia

Sono in arrivo, solo sul mercato italiano, due speciali Limited Edition della Jaguar F-Pace, la Greenstone e la Greystone, realizzate sulla base della F-Pace R-Dynamic SE con l'obiettivo di rendere l'offerta al cliente sempre piu' ricca, personalizzata e tailor made per soddisfare le esigenze piu' esclusive e diversificate. Scopo di entrambe le Limited Edition, scelte dal mercato italiano per la propria clientela, e' quello di offrire due vetture estremamente eleganti, ispirandosi a due colorazioni classiche di Jaguar: il verde scuro ed il grigio, ma di rivederle in chiave attuale ed il linea con lo stile ancora piu' contemporaneo ed essenziale che si addice ad una vettura come la F-Pace che, con il Model Year 2021, ha assunto un nuovo look esterno piu' accattivante, ha acquisto interni completamente rinnovati di pregevole fattura ed offre un sistema di infotainment PiviPro di ultima generazione. L'iniziativa di realizzare queste edizioni limitate, rese uniche dalle personalizzazioni di allestimenti e dal pacchetto degli optional inseriti, e' stata guidata dalla volonta' di andare sempre piu' nella direzione di intercettare le aspettative del Cliente e di offrire delle experience su misura nella scelta della vettura che possano fare la differenza, garantendo anche un'ottimizzazione del rapporto costo-vantaggi. Le due Limited Edition, prodotte in un numero limitato di esemplari, di grande appeal ed impatto, realizzate su base R-Dynamic SE, sono entrambe caratterizzate dal black pack, cerchi neri lucidi ed interni Ebony/Siena Tan. Offrono le medesime dotazioni ed un pacchetto di optional scelti tra quelli piu' richiesti ed adatti a sottolineare la personalita' di Greenstone e Greystone. Elemento di particolare rilievo e distinzione sono le due colorazioni ( verde e grigio) della carrozzeria: in particolare la Greenstone vanta una colorazione unica, frutto della maestria realizzativa del nostro SVO, Special Vehicle Operations che si occupa di progettare e realizzare vetture particolari e personalizzate "ad immagine e somiglianza" del proprio Cliente. SVO vanta uno dei reparti di verniciatura piu' sofisticati e, proprio da questa divisione, e' stato prodotto l'ultra metallic Forest Green. Greystone e' invece caratterizzata dal premium metallic Charente grey, un colore profondo con dei riflessi eleganti, classici ma rivisitati in maniera decisamente contemporanea. Cerchi in lega Gloss Black, Black Exterior Pack , tetto panoramico , interni in pelle goffrataEbony/ Siena Tan, inserti in alluminio completano l'esclusiva personalizzazione delle 2 vetture in edizione limitata. La Jaguar F-Pace Greystone e' disponibile in 100 esemplari nelle motorizzazioni D200 ed e' in vendita con prezzo di 72.900 Euro per la D200. Duemila euro in piu' per la F-Pace Greenstone D200, disponibile in 25 esemplari. . tvi/com 06-Ago-21 14:00