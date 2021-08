Green Pass, Salvini "Lamorgese ha idee molto confuse"

CASERTA - "Il ministro dell'Interno dovrebbe garantire la sicurezza, in tutto il Paese, dentro e fuori dai e ristoranti. Mi sembra che abbia le idee molto confuse, e rischia di far danno. Ovviamente non puoi trasformare baristi, camerieri e pizzaioli in bersaglieri o carabinieri. Facesse meglio il suo lavoro sarebbe meglio per tutti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Caserta, in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sul green pass. . sat/red 10-Ago-21 13:38