Anteprima mondiale di Helbiz One, made in Italy designed by Pininfarina

MILANO - Dopo la quotazione al Nasdaq di venerdi' scorso di Helbiz che ha visto il primo giorno un aumento del titolo del 59,09%, la societa' presenta in anteprima mondiale il prototipo di Helbiz One. Il primo monopattino elettrico Helbiz destinato alla vendita che nasce da una collaborazione tra player internazionali: Helbiz, leader nella micromobilita'; Pininfarina, la design house internazionale, emblema dello stile italiano nel mondo; MT Distribution, azienda della Motor Valley italiana. Un prodotto che dimostra come le competenze e il design Made in Italy siano in grado di disegnare una micromobilita' elegante e distintiva. Helbiz e' la prima societa' di micromobilita' sharing ad aver avviato lo sviluppo in Italia, per di piu' con una collaborazione di prestigio, che prevede lo sviluppo da parte di Pininfarina per Helbiz di una nuova gamma di mezzi della micro-mobilita' elettrica dal design coordinato e customizzabile; MT Distribution si occupera' dell'ingegnerizzazione dei mezzi. Helbiz distribuira' sul mercato, in forte crescita a favore della micromobilita' urbana. Si tratta di un progetto globale, con particolare riferimento ad Italia, Europa e Stati Uniti, che riguarda tutti i mezzi della micromobilita' elettrica, green e condivisa. Ecco, quindi, il monopattino Helbiz One, simbolo della sostenibilita' ecologica targata Helbiz. Sara' disponibile sul mercato nel corso del 2022, con una previsione di circa 60 mila unita' nel primo anno. Tra le sue caratteristiche tecniche spiccano: peso di circa 15kg, ammortizzatori anteriore e posteriore, luce posteriore a led, indicatori di direzione luminosi integrati, display a led, sistema bluetooth, app per smartphone dedicata e 3 modalita' di guida: eco-city-sport. Tutti gli appassionati, gia' da oggi hanno la possibilita' di opzionarlo sul sito di Helbiz, con la possibilita' di prenotare le prime unita'. Un'esclusiva per coloro che vorranno essere i primi a possederlo: una first edition che include in omaggio l'assicurazione. "Siamo orgogliosi della partenza al Nasdaq di venerdi', registrare un aumento del 59,09% il primo giorno dimostra come il mercato della micromobilita' sia un asset del nostro tempo. La presentazione oggi di questo nuovo prodotto a livello globale intende mostrare le attivita' del nostro piano industriale. E' un prodotto straordinario, il primo monopattino Made in Italy Designed by Pininfarina. Stiamo crescendo in modo solido e questo, inoltre, ci permette di essere alla continua ricerca di talenti e generare nuovi posti di lavoro. Helbiz e' la prima societa' di micro-mobilita' sharing ad avviare lo sviluppo in Italia e siamo fieri di questo" ha commentato Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz.