Hippie Caviar Hotel, visione Renault per voglia di evasione a 5 stelle

ROMA - Dopo ripetuti periodi di lockdown, la voglia di evasione senza il vincolo di un alloggio va sempre piu' di moda. Il camper e' sinonimo di liberta'! La flessibilita' di questo modo di viaggiare e' perfettamente in linea con il rispetto dei vincoli sanitari connessi al Covid-19. La scelta di Renault Design e' caduta su Nuovo Renault Trafic per immaginare una vita da nomadi, ma con tutto lo spazio, il comfort e la modularita' necessari per viaggiare. Le dimensioni del furgone facilitano anche il parcheggio per una vita senza stress. "Hippie Caviar Hotel e' nato con la voglia di evadere ed ammirare la natura in un ambiente idilliaco con tutto il comfort e i servizi di un hotel a 5 stelle", afferma Louis Morasse, Direttore Design Veicoli Commerciali Renault. Hippie Caviar Hotel vanta il nuovo design di Renault Trafic con un frontale piu' robusto e piu' espressivo. E' composto da un abitacolo all'anteriore di color verde acqua scintillante detto "Almond Flakes", e da una camera al posteriore in tinta "Grigio Argento anodizzato". Il design si ispira alle camere degli hotel 5 stelle, essenziali e ricche di materiali naturali. La plancia, dalla lavorazione a paglia intrecciata, e' impreziosita da una fascia in pelle. L'utilizzo dei materiali, come il legno esotico, le fibre naturali (lino e lana) e il muschio vegetale richiamano la natura. Le vernici in stile carta giapponese "washi" gli conferiscono un'impronta architettonica e contemporanea. I colori e i materiali fanno riferimento all'ottimismo e alla liberta' degli anni 1960, quando si pensava di viaggiare in mondi dai colori freschi, al tempo stesso tonificanti e rilassanti. Hippie Caviar Hotel propone una panchetta trasformabile in un letto molto confortevole (145 cm x 195 cm di dimensioni) che si puo' posizionare all'esterno o all'interno del veicolo. In posizione "contemplazione", il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti. In posizione "comfort", la panchetta e il sedile angolare creano uno spazio lounge. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira il paesaggio da un'altra prospettiva. L'accesso avviene tramite una scala retrattile. Hippie Caviar Hotel propone un'esperienza esclusiva con servizi degni di un hotel a 5 stelle: consegne (doccia, sanitari, dispositivo per la ricarica elettrica, ecc.) nel posto prescelto dal cliente, servizi di concierge da richiedere online con consegna tramite drone sul tetto o sulla panchetta in posizione "contemplazione". Non si dimentichino anche i servizi aggiuntivi come la fornitura di biciclette. Tutto e' stato pensato per offrire un mondo a 5 stelle ai camper in un momento in cui la domanda sta esplodendo. "Hippie Caviar Hotel e' la nostra proposta di concept di albergo itinerante, basato su servizi connessi. Questa showcar Renault preannuncia progetti di grande respiro", spiega Arnaud Belloni, Direttore Marketing della Marca Renault. . sat/com 17-Ago-21 15:06