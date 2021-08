Presentato nuovo monopattino Helbiz per campionato del mondo eSkootr

Helbiz ha annunciato oggi che entrera' nel campionato mondiale eSkootr (eSC) con un monopattino sviluppato con forniture e metodologia F1 per questa competizione. Helbiz entra in eSC oltre che con un nuovo modello speciale anche con un team di tre piloti che gareggeranno con il monopattino S1-X nelle citta' di tutto il mondo dal 2022. I piloti guideranno il mezzo Helbiz progettato e sviluppato da Ycom e Williams Advanced Engineering, su circuiti urbani appositamente progettati, in accordo con le amministrazioni locali. La Williams Advanced Engineering ha una lunga storia ed esperienza nel campionato di F1 e il team di Helbiz trarra' molto beneficio dal loro modo di lavorare e dallo sviluppo del prodotto: tutto questo significa un grande vantaggio per i clienti. Gli sviluppi tecnologici e l'innovazione di questo modello saranno progressivamente portati sui modelli per uso cittadino in modo da migliorare tutti gli aspetti dei monopattini. Dunque, una palestra di altissimo livello per garantire sicurezza e sostenibilita' ambientale a tutti gli utenti. Infatti, sia per Helbiz che per eSC, la sicurezza e la sostenibilita' sono i pilastri principali della loro attivita'. Entrambe sono costantemente alla ricerca di attivita' per migliorare la mobilita' urbana, fornendo un trasporto sicuro senza mai perdere di vista l'impatto sociale ed ambientale. Questi valori condivisi li rendono i partner ideali. eSC permettera' di raggiungere un nuovo target attraverso questo sport di alto livello accessibile e aperto a una gamma estremamente diversificata di atleti professionisti. I piloti daranno vita a gare emozionanti e competitive, su piste appositamente create nelle citta' di tutto il mondo. "Continuiamo ad aggiungere valore ad Helbiz. Questo e' senza dubbio un momento di forte crescita e sviluppo per l'azienda. - ha dichiarato Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz - Proprio la scorsa settimana l'azienda si e' quotata al Nasdaq, e ora siamo ufficialmente la prima azienda di micromobilita' ad aver raggiunto questo obiettivo. Inoltre, abbiamo recentemente annunciato il lancio di Helbiz One, il nostro monopattino Made in Italy Designed by Pininfarina: il prototipo del primo scooter destinato alla vendita. Ora l'ingresso in questo sport di alto livello, paragonabile alle Formula 1 dei monopattini, con un modello speciale e un team dedicato, in partnership con eSC, aggiunge nuove opportunita' per l'azienda . Entriamo in un mondo adrenalinico e sicuramente emozionante". "Siamo lieti di dare il benvenuto a Helbiz in eSC", ha dichiarato Khalil Beschir, COO di eSkootr Championship. "Insieme alle ambizioni di piu' ampio respiro intorno al campionato, non ho dubbi che il team Helbiz gareggera' in eSC per vincere e sara' competitivo fin dall'inizio. Helbiz condivide la nostra passione per sviluppare ulteriormente la micromobilita' e fornire opzioni di trasporto urbano piu' sicure e sostenibili. Helbiz e' formata da un gruppo di persone incredibilmente innovative e fantasiose, pronte a pensare fuori dal comune. Questo e' solo l'inizio di una collaborazione che potrebbe andare oltre la micromobilita' e comprendere anche le attivita' media in futuro. Uno dei nostri obiettivi principali e' supportare Helbiz a sviluppare i propri monopattini fornendo le piu' avanzate tecnologie di micromobilita' per il mercato consumer. Questa partnership ci consentira' di lavorare insieme e condividere le conoscenze per fornire soluzioni di mobilita' ad una societa' alla ricerca di un domani piu' intelligente e pulito". . tvi/com 18-Ago-21 15:05