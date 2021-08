Caldo: Lucifero infiamma di nuovo l'Italia nel week-end

MILANO - Durerà fino a tutto lunedì e interesserà principalmente il Centronord la nuova ondata di caldo che infiammerà l’Italia da sabato, con picchi di oltre 35 gradi. L’anticiclone africano Lucifero, infatti, dopo un giovedì e un venerdì più freschi, si impossesserà ancora una volta del Paese in questo weekend lungo.

Il team del sito 'iLMeteo.it' avverte che oggi e domani i venti di Maestrale e Bora saranno in graduale attenuazione e sono previsti gli ultimi temporali sulla dorsale appenninica (anche forti venerdì).

Sia sabato e sia domenica, precisano gli esperti, saranno due giornate dove il sole e il caldo saranno i protagonisti assoluti del tempo. Il sole splenderà praticamente su gran parte delle regioni (temporali pomeridiani soltanto sulle Alpi), mentre il caldo colpirà soprattutto le regioni centrali e settentrionali.

I valori massimi raggiungeranno e in alcune zone supereranno i 35°C come in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto (in provincia di Cagliari, a Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo), si attesteranno sui 33-34°C sul resto delle regioni.

Farà meno caldo al Sud dove saranno davvero poche le zone dove si toccheranno questi valori (zone interne siciliane e coste ioniche lucane e pugliesi). Il caldo continuerà anche lunedì 23 agosto, dopo di che potrebbero giungere nuovi temporali e una nuova generale rinfrescata.