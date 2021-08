Una vacanza a zero emissioni con la gamma elettrica Peugeot

Il marchio del leon francese e' diventato in breve tempo uno dei grandi riferimenti nel mercato italiano in fatto di elettrificazione. Vanta una delle gamme di veicoli elettrici piu' ampia e diversificata del mercato, con prestazioni, piacere di guida, versatilita' e autonomia come caratteristiche comuni. Il comfort, la silenziosita' e le zero emissioni di CO2 che caratterizzano la mobilita' elettrica vengono esaltati nei modelli del Leone da elementi esclusivi come il PEUGEOT i-Cockpit® o caratteristiche dinamiche di primario livello, determinate da una progettazione del modello che vede fin dall'origine l'adozione della variante elettrificata. Questa vocazione all'elettrificazione trova espressione anche nel momento in cui si analizzano le autonomie delle Peugeot dotate di alimentazione 100% elettrica. Con cifre comprese tra 230 km e 340 km, secondo il protocollo WLTP, questa nuova generazione di veicoli elettrici si libera dall'etichetta di "auto urbana" per diventare un'alternativa concreta per viaggiare in occasione delle vacanze. Con lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica nelle principali vie di comunicazione italiane e lo sviluppo della connettivita' sia negli smartphone che nell'auto stessa, e' possibile attraversare gran parte del paese in modalita' "zero emissioni". Grazie alla raffinata tecnologia con raffreddamento a liquido, la batteria puo' esser ricaricata anche da colonnine a corrente continua con potenze fino a 100 kW, elemento che permette di ridurre drasticamente i tempi di ricarica: in appena 30 minuti si ricarica l'80% della batteria (da 50 kWh). Giusto il tempo di fermarsi per sgranchirsi le gambe e prendere un caffe' o un panino prima di riprendere il viaggio. Peugeot e-208 incarna una nuova visione della mobilita' sostenibile, in cui il cliente puo' scegliere un'alternativa a "zero emissioni" senza dover sacrificare aspetti importanti come il design del proprio veicolo, la sua abitabilita' o il piacere di guida. In parallelo ad un comfort unico, si puo' godere di 136 CV di potenza che le permettono un'accelerazione che poco ha da invidiare a quelli di un'auto sportiva: il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 8,1 secondi. Dal canto suo, il SUV e-2008 fa la differenza nel suo segmento, sia per prestazioni che per spazi interni e dotazioni tecnologiche. Pur in presenza di una batteria di trazione, rimane tantissimo spazio anche per i bagagli, testimoniato dagli oltre 400 litri disponibili nel baule. La batteria, poi, permette di concentrare maggiormente le masse verso il basso e tra gli assi, rendendo la guida di questo SUV compatto davvero molto appagante. Il Peugeot e-Rifter, dal canto suo, unisce i vantaggi della mobilita' elettrica alla vocazione versatile di questo modello, un multispazio con vocazione da SUV pensato per affrontare le avventure quotidiane. Ha un design innovativo, l'estetica che strizza l'occhio ai SUV, le prestazioni e lo spazio interno delle versioni termiche. Come queste, e' disponibile sia nella versione Standard che Long, entrambe disponibili con 5 e 7 posti. La sua batteria agli ioni di litio (suddivisi in 18 moduli) ha una capacita' di 50 kWh ed offre un'autonomia di 245 km WLTP. L'ambiziosa strategia di elettrificazione di PEUGEOT si estende a un nuovo segmento con PEUGEOT e-Traveller, un veicolo 100% elettrico che soddisfa le esigenze di comfort e spazio interno di privati e professionisti del trasporto passeggeri con i vantaggi della tecnologia elettrica. Disponibile in tre lunghezze (Compact, Standard e Long) e con due diverse capacita' di batteria (50 kWh per 230 Km e 75 kWh per 330 Km di autonomia) il PEUGEOT e-Traveller si adatta come un guanto alla vita quotidiana e al tempo libero, senza perdere lo spazio interno o le prestazioni delle versioni termiche che hanno cementato al successo questo grande monovolume del Leone. . tvi/com 19-Ago-21 16:51