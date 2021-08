Passeggino cade nel porto di Rimini, bimba salvata dalla Guardia costiera

RIMINI - Spavento ieri sera al porto canale di Rimini dove, intorno alle 19.30, una bimba di 11 mesi è caduta in acqua dentro al passeggino in cui si trovava. A salvarla un militare della Guardia costiera, in servizio nell’ambito dell’operazione 'Mare Sicurò. Allertato dalle grida d’aiuto della madre della piccola, il militare è corso sul posto dove si erano radunate diverse persone e si è tuffato nel canale. La bimba era ancora a bordo della carrozzina ed era interamente sommersa dall’acqua. Il militare è riuscito a farla riaffiorare, l’ha sfilata dal passeggino e l’ha consegnata a una delle persone sulla banchina. Visitata dal 118, la piccola è risultata in buono stato di salute ed è tornata tra le braccia della madre.