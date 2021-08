Controlli CC a Milano, denunciato e multato gestore parking

MILANO Multe salate e una denuncia a piede libero per il titolare della società concessionaria di parcheggi all’esterno dell’Idroscalo sono stati il risultato di un controllo straordinario ieri dei Carabinieri di Milano impegnati con l’ispettorato del lavoro. Il titolare ha ricevuto multe per 12.800 per la presenza di tre lavoratori in nero su otto, oltre alla sospensione dell’ attività lavorativa. Sospensione che diventerà esecutiva se non regolarizzerà i tre parcheggiatori e pagherà entro domani le sanzioni. A queste si aggiunge una sanzione da 1.500 euro e una denuncia in stato di libertà per aver installato nei vari parcheggi impianti di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione obbligatoria. Lungo la circonvallazione dell’idroscalo, i militari hanno controllato 42 veicoli e 70 persone. A Cinisello Balsamo invece con i N.A.S. di Milano hanno controllato quattro locali fra cui una pizzeria kebab di proprietà di un egiziano, dove hanno trovato inadeguatezze strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, con conseguente segnalazione all’ATS e sanzione di 2.000 euro, il minimarket di pun 46enne egiziano multato per mille euro a causa di gravi carenze igienico sanitarie, un’ortofrutta dove sono state riscontrate carenze strutturali e un negozio di generi alimentari. Altre sessanta persone sono state controllate in luoghi pubblici e stazioni metro mentre a Bresso è stato denunciato un 26enne marocchino, che era ai domiciliari ma non è stato trovato in casa.