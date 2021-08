"Me contro te" batte "Fast & Furious 9" al box office

ROMA - "Me contro te - Il mistero della scuola incantata" si piazza in testa al box office dello scorso weekend con un incasso di 2.178.773 euro. Secondo posto per Fast and Furious 9 con 1.260.790 euro, mentre terzo è "The Suicide Squad" con 308.786 euro. . mgg/red 23-Ago-21 16:03