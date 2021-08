Citroen, le luci a led come elemento di design e sicurezza

ROMA - Tra gli elementi di design che contribuiscono maggiormente a esprimere l'identita' di una vettura, un ruolo fondamentale e' rappresentato sicuramente dal frontale, in particolare dai gruppi ottici. Oltre a essere un elemento stilistico, i fari rappresentano soprattutto un importante strumento di sicurezza. La gamma Citroen ha avuto una forte innovazione nel 2014 con C4 Cactus che ha inaugurato un nuovo design con una firma luminosa tecnologica ed esclusiva, caratterizzata da fari diurni a LED. Nel 2016, Citroën C3 ha inaugurato la nuova firma luminosa su piu' livelli, un vero segno identificativo di appartenenza alla Marca che solleva lo sguardo dell'auto e rafforza la percezione di altezza del cofano. Oggi Nuova C3 rafforza ulteriormente la sua personalita' e rinnova la sua identita' grazie al nuovo frontale, ispirato direttamente dalla concept car CXPerience. La nuova firma, identificativa di Citroën, si rinnova per accentuare la percezione dell'altezza del cofano. Gli "chevron" e il profilo cromato arrivano fino alle luci diurne a LED e valorizzano l'ampiezza della vettura. Inoltre sono stati rinnovati i nuovi proiettori dallo sguardo tecnologico, a LED su tutte le versioni. Un altro modello che si caratterizza per i gruppi ottici a LED e' SUV Citroën C5 Aircross. Il frontale e' ampio e imponente, e riprende perfettamente l'identita' stilistica di Citroën, con gli "chevron" e la firma luminosa su due livelli. I gruppi ottici superiori includono i fari diurni e gli indicatori di direzione, entrambi a LED, e sono collegati agli "chevron" con un doppio profilo cromato che si estende per l'intera ampiezza del frontale e sottolinea l'ampiezza del veicolo. I gruppi ottici principali, posizionati nel livello centrale, sono Eco LED, inseriti nella calandra seguendone il movimento e aggiungono modernita' e stile. Al posteriore, i gruppi ottici in rilievo, con quattro moduli 3D a LED su ciascun lato del veicolo, creano una firma luminosa inedita, tecnologica e grafica. Immediatamente riconoscibili, attirano subito lo sguardo e valorizzano la larghezza dell'auto. La tecnologia Eco LED ha il compito di illuminare al meglio la strada grazie alla luce bianca che piu' si avvicina alla luce solare. Anche i consumi traggono beneficio dalla tecnologia, permettendo di scendere a meno di 20 Watt di assorbimento elettrico, rispetto ai circa 60 Watt di una lampada alogena. Nuovo SUV Citroën C3 Aircross dispone sia di luci diurne a LED che di fari LED su tutte le versioni. Su Citroën Berlingo, le luci diurne a LED sono di serie a partire dalla versione FEEL e sono collegate agli "chevron" da una doppia barra cromata che sottolinea l'ampiezza del veicolo. Su Citroën SpaceTourer, le luci diurne a LED verticali sono posizionate nel prolungamento delle arcate delle ruote, integrandosi perfettamente nella parte inferiore, posizionandosi sopra i proiettori fendinebbia. Anche la monovolume Grand C4 SpaceTourer si distingue per i fari anteriori a LED diurni con accensione automatica, inseriti in un frontale dinamico che esprime potenza e robustezza e sulla versione top di gamma (SHINE PACK) si arricchisce di fari posteriori a LED con effetto 3D e indicatori di direzione a LED. Un'identita' unica e audace contraddistingue il frontale moderno e tecnologico di Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4. Il frontale, con la firma luminosa a V, riprende i nuovi codici estetici di Citroën, introdotti da CXPerience Concept, Ami One Concept e 19_19 Concept e inaugurati su Nuova C3 all'inizio del 2020, evoluzione naturale della firma dei frontali Citroën con i proiettori su due livelli e gli "chevron" cromati che si estendono su tutta la larghezza del veicolo. In questa nuova configurazione, unica e differenziante, gli "chevron" si estendono fino alle luci diurne nella parte superiore, e fino ai proiettori nella parte inferiore, mettendo in evidenza la tecnologia: illuminazione 100% LED Citroën LED Vision con luci diurne a LED, proiettori dotati di 3 moduli a LED. I fendinebbia a LED, abbinati a inserti colorati dalla forma molto grafica, completano questo frontale innovativo e tecnologico. Con i gruppi ottici collegati da una fascia nera lucida, Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric inaugurano la firma luminosa posteriore a LED a V, apparsa su Ami One Concept e 19_19 Concept, che offre una totale coerenza con il frontale. Si ritrova la firma luminosa a V di Citroën anche su Citroën C5 X. Le sole luci diurne sono sufficienti per identificarne l'appartenenza al nuovo corso stilistico della Marca. Visibili di giorno come di notte, presenti sia frontalmente che posteriormente, i proiettori collegano di fatto le due estremita' della vettura, mettendone in evidenza lo slancio stilistico che rimanda ad un innovativo concetto di dinamismo da grande viaggiatrice. . ads/com 24-Ago-21 13:09