Stellantis, da joint venture con Foxconn nasce Mobile Drive

AMSTERDAM - Foxconn insieme alla sua controllata FIH Mobile e Stellantis hanno stipulato un accordo di joint venture. Mobile Drive, la societa' nata dalla joint venture, si concentrera' sulla fornitura di una soluzione intelligente di abitacoli per veicoli che rivoluzionera' le attuali convenzioni di progettazione e favorira' lo sviluppo di veicoli intelligenti connessi. La firma dell'accordo arriva dopo che un memorandum d'intesa e' stato inizialmente firmato il 18 maggio 2021. Mobile Drive sara' di proprieta' di Stellantis e FIH in misura paritetica. La partnership ha combinato le capacita' di Foxconn nel campo ICT e smart solution, con l'esperienza di Stellantis nel settore automobilistico, garantendo la crescita di Mobile Drive. Mobile Drive si concentrera' sullo sviluppo di soluzioni di infotainment e telematica, nonche' di una piattaforma di servizi cloud, che mirera' a fornire una soluzione completa di abitacolo intelligente. Le innovazioni software includeranno anche applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, la navigazione, l'assistenza vocale, le operazioni di store e-commerce e l'integrazione dei servizi di pagamento. Le innovazioni hardware saranno legate all'abitacolo intelligente e alla scatola telematica. Attraverso lo scambio di proprieta' intellettuali da parte delle sue entita' fondatrici e l'integrazione verticale delle rispettive catene di fornitura, Mobile Drive sara' in grado di creare servizi digitali automobilistici leader del settore per ottenere un'esperienza utente senza interruzioni dentro e fuori il veicolo. In futuro, la soluzione di abitacolo intelligente non solo sara' disponibile per tutti i veicoli Stellantis, ma anche per i produttori di veicoli di terze parti, espandendo la portata e l'impatto della joint venture Mobile Drive, che mira ad essere un leader globale nelle soluzioni di abitacoli intelligenti e veicoli connessi. . mgg/sat/com 24-Ago-21 15:44