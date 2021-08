Aprilia amplia offerta mobilita' leggera con nuovo monopattino

ROMA - La linea di mezzi leggeri nata dall'accordo di licenza tra Aprilia e MT Distribution si arricchisce di eSR2, nuovo monopattino elettrico dall'animo sportivo, con doppia sospensione anteriore e connessione all'App integrata. Il frontale e' fortemente caratterizzato dagli steli cromati delle nuove sospensioni anteriori, in grado di attutire i colpi e le vibrazioni trasmesse dal manto stradale anche se irregolare. Le prestazioni di eSR2 sono sempre sotto controllo grazie all'introduzione di una App integrata, interamente progettata e sviluppata da Italdesign, azienda leader al mondo nella realizzazione di servizi per l'industria della mobilita'. L'App, gia' disponibile su Google Play e App Store, e' pensata come un vero e proprio "garage virtuale" in cui registrare piu' prodotti e dal quale accedere ai servizi di assistenza tecnica in tempo reale tramite chat WhatsApp. Grazie alla App sara' possibile rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, e tenere sotto controllo parametri quali il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l'ultima posizione nota del veicolo. Aprilia eSR2 e' spinto da un motore brushless da 350 W che richiede una manutenzione minima. Il motore e' alimentato da una batteria da 288 Wh che consente di percorrere fino a 25 km con una carica. L'esperienza di guida e' resa piu' confortevole grazie all'utilizzo di pneumatici con camera d'aria da 10" e del doppio freno a tamburo anteriore e freno elettrico posteriore. La sicurezza su strada e' inoltre garantita dai fanali a led, anteriore e posteriore, che assicurano visibilita' in situazioni di guida notturna o di ridotta luminosita'. Aprilia eSR2 e' disponibile al prezzo consigliato di 559 euro. L'acquisto di ogni monopattino include l'assicurazione Tutela Famiglia stipulata con Axa Assistance. . ads/com 25-Ago-21 13:10