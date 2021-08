Citroen, con Highway Driver Assist sicurezza e comfort

ROMA - Citroen propone una funzione di assistenza alla guida votato a ridurre lo stress del lungo trasferimento, cosi' come l'ingorgo urbano. Si tratta dell'Highway driver assist, sistema di guida semi-autonoma di livello 2, con cui il conducente delega parzialmente la guida alla vettura, in modo da poter ridurre lo stress al volante e potersi concentrare sulla strada. Il sistema che comanda questa funzione si basa su una videocamera di bordo che riconosce le linee continue e tratteggiate della strada. Durante la guida, analizza continuamente le immagini catturate trasformandole in dati da analizzare. Questo tecnologico sistema associa il regolatore della velocita' adattivo con funzione stop & go all'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, con l'obiettivo di mantenere automaticamente il veicolo all'interno della corsia, gestendo velocita' e traiettoria. Il sistema agisce su acceleratore, freno e sterzo, con velocita' da 30 km/h a 180 km/h, per un'esperienza di guida all'insegna della sicurezza e del massimo comfort. Al conducente e' consentito regolare la distanza con il veicolo che precede, scegliendo tra 'vicino' oppure 'lontano' in alternativa a 'normale' e poi attivare l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata. Il sistema registra la posizione dell'auto in carreggiata (al centro, sulla sinistra o sulla destra, in base alle abitudini di guida), e il conducente non deve piu' gestire la velocita' o la traiettoria perche' sara' il veicolo a farsi carico di queste funzioni. E' particolarmente adatto alle strade a scorrimento veloce e le autostrade, e permette di delegare parzialmente la guida, restando pero' sempre concentrati sulla strada. In base alla normativa in vigore, perche' resti attivo, occore tenere le mani sul volante (anche se non e' piu' necessario dirigerlo). L'abbandono del volante induce inoltre un avviso, proprio con l'obiettivo di salvaguardare lo stato di allerta del guidatore. Il conducente puo' riprendere la guida in qualunque momento, disattivando l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, agendo sul volante, oppure frenando. Anche i noiosi ingorghi vengono gestiti in maniera autonoma, arrestando l'auto e riprendendo automaticamente la marcia dopo un tempo di arresto inferiore a 3 secondi. Il controllo della guida puo' essere ripreso in qualunque momento, tenendo con fermezza il volante. La correzione automatica si interrompe anche nel momento in cui si attivano le frecce. Il sistema viene proposto su modelli top di gamma, da Suv Citroen C5 Aircross, con cambio automatico a 8 rapporti, anche nella sua declinazione Hybrid Plug-in, a nuova Citroën C4, fino alla variante ë-C4 dalla propulsione 100% elettrica. . ads/com 25-Ago-21 15:06