Covid, nuovi casi in crescita e tasso positivita' al 3,08%

ROMA - Dati ancora in crescita per quanto riguarda il Covid in Italia. Dai dati del ministero della Salute, infatti, si evince che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 7.548, in aumento rispetto ai 6.076 di ieri, con 244.420 tamponi processati. Il dato determina un tasso di positivita' in crescita al 3,08%. Quasi stabile il numero dei decessi, 59 (-1). Ma su questo dato la regione Campania comunica che 8 dei 14 deceduti registrati in data odierna sono attribuibili a un periodo compreso tra marzo e agosto 2021. I guariti sono 7.081, gli attualmente positivi si incrementano di 399 a 135.724. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.023 pazienti in flessione di 13 ricoverati, mentre in terapia intensiva si trovano 499 pazienti (-5) con 34 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 131.202. La regione con l'incremento maggiore risulta essere la Sicilia (1.409), seguita da Veneto (847) e Toscana (654). . tai/ads/red 25-Ago-21 17:10