Meloni "In arrivo tempesta di 60 milioni di notifiche fiscali"

ROMA - "Dal 1° settembre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riparte alla carica con le cartelle esattoriali, pignoramenti e ganasce fiscali: è in arrivo una tempesta di 60 milioni di notifiche. Abbiamo visto come la gestione della crisi sanitaria abbia messo in ginocchio determinati settori, mentre ne ha favoriti altri. Come fa lo Stato a chiedere soldi alle stesse attività che ha fatto chiudere?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Come fa lo Stato a inviare cartelle di riscossione a quei lavoratori che non hanno percepito più entrate a causa delle restrizioni? Perché non distinguere chi può (e deve) pagare da chi è stato messo in condizioni di non poter pagare? Il Governo dei "migliori" - aggiunge - si metta a lavorare e vari subito un provvedimento che metta a riparo tutte quelle aziende e famiglie che sono state penalizzate dalla pessima gestione della crisi sanitaria, concentri i suoi sforzi nel recuperare l'evasione e l'elusione fiscale delle grandi multinazionali che proprio durante il lockdown hanno moltiplicato i loro affari".