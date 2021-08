Covid, 7.222 nuovi casi e tasso positivita' in risalita al 3,4%

ROMA - Lieve calo oggi dei casi Covid in Italia. Leggendo i dati del ministero della Salute, infatti, si evince come il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore e' di 7.222, in ribasso rispetto ai 7.548 di ieri con 220.872 tamponi processati. Rapporto che determina un tasso di positivita' al 3,41%. In calo i decessi, 43 (-16); su questo dato la Regione Sicilia comunica che tra i decessi comunicati in data odierna 7 sono deceduti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23 agosto, 2 il 22 agosto e 1 il 20 agosto. I guariti sono 5.839, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 1.333 raggiungendo il numero complessivo di 137.055. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari con 4.059 pazienti ospitati (+36), lieve incremento anche delle terapie intensive con 503 degenti ricoverati (+4) e con 38 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 132.495. La Sicilia si conferma la prima regione per numero di nuovi contagi (1.097), seguita da Lombardia (758) e Veneto (719). . tai/ads/red 26-Ago-21 18:14