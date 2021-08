Evasi due detenuti dal carcere di Trani, è caccia all'uomo

TRANI - Due detenuti sono evasi questo pomeriggio dal carcere di Trani. Lo rendono noto i sindacati di polizia Fp-Cosp e Sappe e lo confermano fonti investigative che hanno avviato ricerche con posti di controllo e perquisizioni in tutto il nord Barese. Si tratta - a quanto riferiscono i sindacati - dei pregiudicati baresi Daniele Arciuli, di 22 anni, e Giuseppe Antonio De Noja, di 28. Avrebbero scavalcato il muro di cinta per poi allontanarsi su via Andria.