Aggiornamenti per la Bmw iX3, debutto al Salone di Monaco

MILANO - Aggiornamento per la Bmw iX3: i nuovi aspetti del design sottolineano gli stretti legami concettuali e tecnologici tra lo Sports Activity Vehicle (SAV) completamente elettrico per la classe premium midsize, la Bmw iX e la Bmw i4. E' il primo modello a disporre della tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione. La dettagliata coerenza del concept generale consente una combinazione unica di agilita' sportiva, efficienza e capacita' di percorrere lunghe distanze con un'autonomia fino a 460 chilometri nel ciclo di prova WLTP. La parte frontale acquista una presenza ancora maggiore grazie alla griglia a doppio rene Bmw piu' grande, fari piu' sottili di circa 10 millimetri e grembialatura anteriore ridisegnata. Rifiniture muscolose nella parte posteriore. Di grande effetto le luci posteriori tridimensionali a LED. Dettagli specifici per il modello in Bmw i Blue nella parte anteriore e posteriore. Nuova Bmw iX3 con pacchetto M Sport di serie presenta i nuovi cerchi aerodinamici M in formato da 20 pollici disponibili come optional in alternativa ai cerchi aerodinamici standard da 19 pollici. Anche i fari adattivi a LED sono di serie. Il Bmw Laserlight puo' essere scelto come optional. L'unita' di propulsione altamente integrata combina motore elettrico, trasmissione ed elettronica di potenza in un unico alloggiamento. La potenza massima e' di 210 kW/286 CV, con una coppia massima di 400 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h e' in 6,8 secondi. La batteria ad alto voltaggio e' specifica per il modello con un contenuto energetico lordo di 80 kWh. L'unita' di ricarica combinata consente una ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW. Una ricarica rapida di 10 minuti aggiunge circa 100 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Due linee di equipaggiamento tra cui scegliere: "Inspiring" include vernice metallizzata, sospensioni adattive, funzionamento automatico del portellone posteriore, tetto panoramico in vetro, sedili regolabili elettricamente, volante sportivo in pelle, uno storage package e un sistema di controllo automatico della climatizzazione a tre zone con funzione di preriscaldamento e precondizionamento. "Impressive" aggiunge cerchi in lega leggera da 20 pollici, vetri con isolamento acustico, finiture in pelle Vernasca, Bmw Head-Up Display, Harman Kardon Surround Sound System e Bmw IconicSounds Electric. L'anteprima europea per la nuova Bmw iX3 si terra' durante la IAA Mobility 2021 di Monaco. La produzione sia per il mercato locale che per l'esportazione iniziera' a settembre 2021 a Shenyang, in Cina. Il prezzo base in Italia sara' di 70.900 euro Iva inclusa.