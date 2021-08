Mobilize svela la berlina 100% elettrica Limo

ROMA - Mobilize svela Limo, la berlina a 4 porte lunga 4,67 metri con motorizzazione al 100% elettrica pensata per i taxi e i noleggi con conducente. Disponibile esclusivamente in abbonamento, con pacchetti e offerte di mobilita' "a' la carte". Mobilize Limo e' il risultato della joint-venture creata tra il Gruppo Renault e Jiangling Motors Group nel 2018. Il nuovo modello sara' presentato in anteprima mondiale al Salone IAA Mobility 2021 di Monaco nello stand Renault nell'ambito di una giornata speciale dedicata a Mobilize, l'8 settembre. Una flotta di 40 Mobilize Limo sara' successivamente utilizzata per testare i servizi che saranno commercializzati a partire dal secondo semestre 2022 in Europa. Mobilize Limo sara' commercializzata con un'offerta che comprende sia il veicolo che i servizi per tutti i tipi di autisti: taxi, noleggio con conducente ed altri servizi per il trasporto delle persone (di tipo medico, sociale, ecc.). Limo misura 4,67 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,47 metri di altezza. E' una berlina a 4 porte simile ai modelli del segmento D, con il cofano corto e il tetto spiovente. Ha un design attuale, fluido e dinamico, che accompagna la transizione verso i veicoli elettrici. Presenta maniglie delle porte integrate, a filo con la carrozzeria, che si aprono elettricamente quando si sbloccano le porte, gruppi ottici led affusolati con firma luminosa sofisticata e indicatori di direzione dinamici, logo Mobilize all'anteriore e al posteriore e sticker Mobilize Limo specifici di fianco ai retrovisori, cerchi in lega verniciati fume' da 17". A bordo sellerie in TEP (effetto pelle) dal look satinato. La plancia ha inserti decorativi in stile carbonio. Il doppio display digitale e' disposto nella parte alta su un'ampia fascia: display da 10,25" per il quadro strumenti digitale e touchscreen da 12,3" al centro della plancia per le funzioni multimediali. Il sedile del conducente presenta regolazioni elettriche a 8 vie (4 vie per il sedile del passeggero) e un volante regolabile in altezza e profondita' per offrire una posizione di guida ideale adatta a tutte le morfologie. Nella parte anteriore, tra i sedili, si trova un vano refrigerato. Il bagagliaio posteriore di Mobilize Limo ha un volume di 411 litri, con una lunghezza di carico pratica e generosa per contenere anche grandi valigie. Sotto il pianale del bagagliaio e' alloggiata una ruota di scorta di tipo ruotino. Mobilize Limo e' dotata di un potente motore 100% elettrico che eroga 110 kW (150 cv) e una coppia di 220 Nm disponibile immediatamente. Vanta un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi, mentre la velocita' massima e' limitata a 140 km/h. Il conducente puo' scegliere tra tre modalita' di guida (Eco, Normal e Sport) e tre livelli di intensita' della frenata rigenerativa sui comandi del veicolo. Limo e' particolarmente maneggevole in citta' grazie a un raggio di sterzata di 11,2 m. E' dotata di un alert sonoro per segnalare la sua presenza ai pedoni e agli altri veicoli in citta'. Questo dispositivo e' sempre attivo fino a 30 km/h e si attiva quando si passa alla modalita' Drive. Mobilize Limo ha una batteria agli ioni di litio a raffreddamento liquido di una capacita' di 60 kWh che le consente di percorrere circa 450 km (ciclo WLTP in corso di omologazione) tra due ricariche. E' compatibile con i tipi piu' diffusi di ricariche AC e DC, ovvero puo' collegarsi a tutte le colonnine pubbliche ed infrastrutture di ricarica domestiche di tipo Wallbox. E' possibile effettuare la ricarica anche su una semplice presa di corrente. Con la ricarica rapida, si possono recuperare 250 km di autonomia in soli 40 minuti. . ads/com 27-Ago-21 14:08