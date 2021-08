Nuovo look per Honda Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports

ROMA - A distanza di piu' di trent'anni dal suo debutto, la Honda Africa Twin e' sempre piu' sinonimo di avventura. Per il modello 2022, sia la CRF1100L Africa Twin standard che la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, possono vantare ulteriori e ancora piu' funzionali aggiornamenti, un perfezionamento delle impostazioni del cambio (DCT) e nuovi accattivanti look. La CRF1100L Africa Twin standard dispone ora di serie del portapacchi posteriore in alluminio, mentre la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports offre un nuovo parabrezza meno esteso in senso verticale, ma sempre regolabile in altezza su 5 posizioni, per migliorare la visibilita' dei piloti meno alti senza compromettere la protezione aerodinamica e dalle intemperie. Su entrambi i modelli, nelle versioni con cambio DCT, e' stato aggiornato con nuove impostazioni il rilascio delle frizioni nelle prime due marce, per rendere ancora piu' controllabili sia le partenze da fermo che le fasi di guida a bassa velocita'. Fin da quando fu introdotto per la prima volta nel 2009 sulla VFR1200F, Honda ha venduto in Europa oltre 200.000 moto equipaggiate con il cambio a doppia frizione DCT, un segno chiaro ed evidente del grande consenso che questa tecnologia, che solo Honda e' in grado di offrire, ha ottenuto sul mercato. Agli aggiornamenti tecnico/funzionali si sommano le nuove colorazioni e le accattivanti grafiche. La CRF1100L Africa Twin e' ancora piu' aggressiva grazie al design grafico denominato "Big Logo" mentre la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports e' disponibile con le nuove grafiche denominate "Cracked Terrain". Sostanzialmente invariata la gamma delle colorazioni che si avvalgono pero' ora di inedite combinazioni cromatiche. . ads/com 27-Ago-21 15:33