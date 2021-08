Covid, dal 30 agosto la Sicilia in zona gialla

ROMA - "Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. E' la conferma che il virus non e' ancora sconfitto e che la priorita' e' continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi". Lo rende noto il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza entrera' in vigore lunedi' 30 agosto. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. E' quanto cambiera' in sostanza per i territori dell'Isola. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto gli italiani erano abituati a fare nei mesi scorsi. E che tengono conto anche del green pass in possesso dei vaccinati. Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) ed e' possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di la' del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono piu' limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che e' stato eliminato lo scorso 21 giugno. Le mascherine, che in zona bianca sono gia' obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all'aperto. Teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma vigono le stesse regole della zona bianca, quindi sempre con l'utilizzo del green pass. . sat/red 27-Ago-21 17:59