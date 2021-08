Mourinho "Torneo più equilibrato senza CR7? Chiedete a Inzaghi"

ROMA - "Se la Juventus è felice, se Cristiano Ronaldo è felice e il Manchester United è felice, allora siamo di fronte all'affare perfetto. Da 20 anni gioca, vince, segna e fa la storia, non ha bisogno di commenti. Se il campionato si riequilibra? Chiedete a Simone Inzaghi, non a me". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho sulla cessione di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, alla vigilia del match contro la Salernitana. "Cambio di modulo? Possiamo fare tutto, questa squadra l'anno scorso ha giocato con una difesa a tre ma con dinamiche diverse. E' difficile avere un solo modo di giocare e di costruire il gioco" ha detto il tecnico giallorosso. Una Roma con due punte garantirebbe inoltre maggiore minutaggio a Borja Mayoral, al momento chiuso da Abraham e Shomurodov e al centro di indiscrezioni su una possibile rottura del prestito col Real Madrid: "Conto su di lui - le parole di Mou - Abbiamo bisogno di tre attaccanti, avere due soli attaccanti e' un rischio troppo grande". Sulla sfida di domani, il tecnico portoghese ha aggiunto:"Con la Salernitana sarà una partita diversa rispetto a Trabzonspor e Fiorentina perchè probabilmente giocheremo contro una squadra disposta con la difesa a cinque. Sara' dura ma dovremo trovare delle soluzioni. Affronteremo ogni partita con la stessa voglia di vincere". . spf/gm/red 28-Ago-21 13:23