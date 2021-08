Incendio a Milano, evacuate le prime famiglie. In centinaia in strada

MILANO - Continua a bruciare il palazzo di 15 piani a Milano che dalle 17.45 è avvolto dalle fiamme in via Antonini. Sul posto decine di ambulanze e di mezzi dei vigili del fuoco per aiutare le persone che sono state portate in salvo. Sono in corso le operazione per verificare se all’interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme. Dall’ultimo piano dello stabile continuano a essere visibili le fiamme che, al momento, non consentono l’intervento diretto da parte dei vigili del fuoco. In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.

L’incendio ha completamente distrutto la facciata dell’edificio, composta da pannelli che, per via di alcune esplosioni avvenute negli appartamenti, sono saltati anche verso la strada, riempiendo di rottami via Antonini. Non sono stati interessati per ora i negozi vicini, un supermercato Penny, un McDonald’s e un rivenditore di scarpe.

"Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via. Non pensavo fosse così grave": è quanto ha raccontato all’ANSA una donna residente nel palazzo di via Antonini, divorato dalle fiamme. La donna è scappata dal 15° piano da dove sarebbe partito il rogo. «I vigili del fuoco mi hanno detto che sarebbe partito dall’altro lato del mio piano - continua la donna - dove vive un ragazzo che dovrebbe essersi messo in salvo». (ANSA)