Skoda, prodotti 100.000 veicoli della gamma iV

VERONA - Il veicolo elettrificato numero 100.000 della gamma Skoda iV - un Enyaq iV, primo Suv 100% del brand - e' stato prodotto presso lo stabilimento di Mladá Boleslav. Entro il 2030 Skoda lancera' almeno altri tre modelli completamente elettrici, che si posizioneranno sotto Enyaq iV in termini di prezzo e dimensioni. In base agli sviluppi del mercato, l'obiettivo del brand e' che i veicoli elettrificati arrivino a pesare tra il 50% e il 70% del venduto in Europa. A Mladá Boleslav Skoda produce le batterie di trazione ad alto voltaggio per le ibride plug-in Superb iV e Octavia iV e per modelli simili di altri brand del Gruppo. La produzione dei sistemi di batteria MEB per Enyaq iV comincera' nello stesso sito all'inizio del 2022 e il costruttore boemo sta lavorando con i propri partner per sviluppare una solida rete di fornitori per la mobilita' elettrica. Con la sua nuova strategia Next Level 2030, Skoda si pone obiettivi ambiziosi in quanto a crescita sostenibile, sviluppo di nuove aree di vendita ed elettrificazione. L'azienda punta a essere tra i primi cinque brand in Europa entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, Skoda puntera' sia su un'offerta molto competitiva nei segmenti entry level sia su una solida gamma di veicoli elettrici. In base agli sviluppi del mercato, il costruttore boemo punta a raggiungere una quota di veicoli elettrificati tra il 50% e il 70% in Europa. Questo aiutera' a ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 della flotta entro il 2030. . ads/com 30-Ago-21 15:50