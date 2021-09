Artrite reumatoide, ipotesi su un batterio delle gengive

ROMA - La Glaesserella parasuis fino a ieri era considerata un anonimo batterio, annidato nelle gengive dei ragazzi. Ma uno studio, condotto da ricercatori della Patologia Generale, della Microbiologia e della Reumatologia della Fondazione Policlinico Gemelli e dell'Universita' Cattolica, in collaborazione con l'Universita' di Pittsburg (Usa) e Barcellona (Spagna), suggerisce che questo batterio potrebbe essere il "grilletto" scatenante la catena di eventi che porta all'artrite reumatoide. Questo studio (nato diversi anni fa da un'idea dell'allora Professore Ordinario di Reumatologia Gianfranco Ferraccioli) ora pubblicato su Frontiers in Medicine, dimostra infatti che la Glaesserella e' "riconosciuta" dalle stesse cellule T, che aggrediscono il collagene di tipo 2 delle articolazioni dei pazienti con artrite reumatoide. Se questi risultati saranno confermati, si potrebbe ipotizzare una prevenzione dell'artrite reumatoide, basata su un vaccino o su una bonifica del cavo orale con antibiotici mirati, nei soggetti geneticamente predisposti alla malattia. Una vera e propria rivoluzione nella storia di questa patologia. Nel tempo, sono stati proposti diversi "candidati" trigger in grado di promuovere l'artrite reumatoide: tra questi virus, micobatteri e altri batteri. Fino a oggi nessuno soddisfaceva i criteri per farne un possibile 'colpevole' per una malattia autoimmune come l'artrite reumatoide. La Glaesserella parasuis, sembra invece avere le carte in regola per rivestire questo ruolo. "La Glaesserella parasuis - spiega il professor Francesco Ria, UOS Medicina di Laboratorio, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Associato di Patologia Generale, Universita' Cattolica, campus di Roma - viene riconosciuta come "nemico" dalle stesse cellule del sistema immunitario, che si scatenano contro le proteine self dell'artrite reumatoide. Uno dei sospetti autoantigeni, in grado di attirarsi le "ire" della risposta immunitaria e' una catenella di aminoacidi (la sequenza peptidica Coll261-273) del collagene di tipo 2, presente nella cartilagine delle articolazioni. Il sistema immunitario, a un certo punto della vita, per motivi finora sconosciuti, la riconosce come un elemento estraneo all'organismo, scatenandogli contro un attacco immunitario". Questo anello mancante potrebbe essere un meccanismo di "mimetismo molecolare", cioe' la somiglianza tra un agente patogeno esterno e una proteina costituente dell'organismo, che viene scambiata per il "nemico" dalle cellule del sistema immunitario. "Il rapporto causa-effetto dell'associazione tra Glaesserella parasuis e artrite reumatoide - spiega il dottor Gabriele Di Sante, primo autore del lavoro e ricercatore presso la Patologia Generale dell'Universita' Cattolica, campus di Roma - e' suggerito da due prove indirette. La prima e' che le stesse cellule T (si tratta di linfociti T specializzati, HLA-DRB1*04pos) che si attivano contro il collagene di tipo 2, si attivano anche in risposta al batterio. Queste cellule riconoscono come 'nemica' una sequenza di 9 aminoacidi (che potrebbe fungere da auto-antigene nell'artrite reumatoide) presente sia nel collagene di tipo 2 (Coll261-273), che in un peptide simile derivato dal batterio (il VtaA10755-766, che differisce da Coll261-273 per un solo aminoacido). La seconda prova di un rapporto causale e' che la presenza del DNA di questo batterio e' stata riscontrata nel 57,4% delle gengive dei pazienti con artrite reumatoide (contro il 31,6% dei controlli). In presenza di Glaesserella parasuis inoltre, le cellule T diventano piu' aggressive". "La presenza di queste cellule T specializzate - afferma la professoressa Elisa Gremese, responsabile UOS Diagnosi immuno-biologiche e trattamento LES, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Associato di Reumatologia presso l'Universita' Cattolica, campus di Roma - identifica inoltre una popolazione di pazienti con una forma di malattia piu' grave e resistente alla terapia convenzionale, quella con DMARD (metotrexate, ecc) e che risponde invece ai biologici. Nei soggetti che sviluppano l'artrite reumatoide inoltre, questa infezione dura piu' a lungo o si verificano infezioni ricorrenti da parte di questo batterio, anche in eta' avanzata (mentre normalmente negli anziani la presenza di questo batterio nel cavo orale e' meno frequente). Queste infezioni sono insomma 'immunologicamente attive', cioe' risollecitano la risposta di queste cellule T". Certo, ci si potrebbe chiedere, ma se questo batterio e' cosi' frequente nel cavo orale (si trova in un giovane su due), perche' poi non tutti sviluppano l'artrite reumatoide, che colpisce invece solo il 2% circa della popolazione? "Un'ipotesi - aggiunge il professor Ria - e' che debbano verificarsi altre due condizioni. La prima e' la presenza di un secondo batterio del cavo orale (il Porphyromonas gingivalis), in grado di modificare le proteine self, rendendole piu' attaccabili da anticorpi. Mentre Glaesserella parasuis agisce sulle cellule T, questo secondo batterio va a modificare le proteine dell'ospite, in maniera tale da renderle riconoscibili da auto-anticorpi. L'altra e' che, perche' si sviluppi la malattia, e' necessaria una predisposizione genetica, data dalla presenza di alcuni alleli dell'HLA (DRB1), presenti in meno del 10% della popolazione. La presenza contemporanea di tutte e tre queste condizioni (Glaesserella parasuis, Porphyromonas gingivalis, HLA-DRB1), individua una popolazione 'a rischio', pari al 3% della popolazione generale".