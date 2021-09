Nuova serie limitata Jaguar C-Type Continuation

70 anni dopo la sua prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans, Jaguar Classic ha dato vita ad una serie strettamente limitata di nuove C-type Continuation per celebrare l'eredita' sportiva lasciata dalla sua iconica vettura. Il debutto di questo nuovo leggendario veicolo avverra' in occasione del prestigioso Concours of Elegance, che si terra' all'Hampton Court Palace venerdi' 3 settembre. La C-type Continuation sara' costruita a mano presso lo stabilimento Jaguar Classic Works a Coventry. Il procedimento seguira' le specifiche tecniche e le lavorazioni che avevano dato vita alle C-type del 1953 e che hanno dominato la 24 Ore di Le Mans di quell'anno, facendo registrare la loro seconda vittoria alla storica competizione motoristica e continuando ad arricchire la gloriosa tradizione sportiva del brand Jaguar. Per utilizzare le esatte specifiche costruttive dei modelli Continuation, il team di Jaguar Classic ha studiato meticolosamente la storia della C-type, dando nuova vita al patrimonio culturale del brand attraverso la moderna tecnologia e l'esperienza ingegneristica. Per fare tutto cio', sono state utilizzate le medesime tecniche e le stesse metodologie costruttive di un tempo. "La C-type e' una delle auto piu' iconiche dell'illustre tradizione sportiva Jaguar, guidata da alcuni dei piloti piu' ammirati della storia. La C-type Continuation mantiene vivo l'iconico e avanzato design sviluppato da Malcolm Sayers grazie all'utilizzo per la prima volta di disegni CAD 3D da parte di Jaguar Classic, che uniscono lo stile e l'eredita' nelle competizioni sportive con strumenti ingegneristici di ultima generazione" ha dichiarato Dan Pink, Jaguar Classic Director. La visione di Malcolm Sayer, leggendario designer, esperto di aerodinamica, prodigio dell'ingegneria e artista di Jaguar, porto' alla creazione della prima C-type che inizio' a gareggiare nel 1951 vincendo per la prima volta la 24 Ore di Le Mans. La sua pioneristica forma sinuosa contribui' alla vittoria di Peter Walker e Peter Whitehead che raggiunsero una velocita' media record di 93,495 miglia orarie (oltre 150 km/h). Tuttavia, la C-type e' particolarmente rinomata per essere stata la prima ad utilizzare i freni a disco a partire dal 1952. Sviluppati con la Dunlop e combinati con vari aggiornamenti al motore e alle sospensioni, questi componenti contribuirono al dominio delle C-type alla 24 Ore di Le Mans del 1953, ottenendo un primo e un secondo posto e una fantastica velocita' media da record di 105,841 miglia orarie (oltre 170 km/h). Questa fu la prima volta che la gara fu portata a termine con una percorrenza media di oltre 100 miglia orarie. . tvi/com 02-Set-21 13:01