Draghi: "Sì a obbligo vaccinale e terza dose"

ROMA - Si arriverà all’obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? «Sì a entrambe le domande». Risponde così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. In scia, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui l’obbligo vaccinale anti-Covid «è già disposto per il personale sanitario e quindi la sua estensione è una possibilità a disposizione del Parlamento».

Poco prima il presidente del Consiglio aveva detto: «Voglio esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia».