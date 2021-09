È morto Jean-Paul Belmondo: aveva 88 anni

L’attore francese Jean-Paul Belmondo è morto. Lo si è appreso dai suoi più stretti collaboratori. Il protagonista di pellicole indimenticabili come Fino all'ultimo respiro e I miserabili era nato a Neuilly-sur-Seine, 9 aprile 1933. Da operaio a studente, da contadino a sacerdote introverso, Belmondo si dimostrò un attore di straordinaria versatilità. In Cartouche (1962) di Phllippe de Broca interpretò una sorta di Robin Hood alla francese, e con lo stesso regista bissò, e anzi superò questo successo col magnifico film avventuroso-satirico L'uomo di Rio (1963). Pur essendo scettico nei confronti del cinema impegnato, Belmondo accettò ugualmente di lavorare con registi difficili che lo avevano visto nascere cinematograficamente: interpretò Il bandito delle 11 di Godard, Il ladro di Parigi (1967) di Malle, La mia droga si chiama Julie (1969) di Truffaut, Trappola per un lupo (1972) di Chabrol e Stavisky (1974) di Resnais. La ciociara (1960) - con Sophia Loren - La donna è donna (1961), Lo spione (1962), Caccia al maschio (1964), Il ladro di Parigi (1966), Borsalino (1970), Il clan dei marsigliesi (1972) e L'incorreggibile (1975) sono tutte pellicole che gli procurarono grande popolarità fra il pubblico e riconoscimenti importanti dalle autorità, come il Cèsar per Una vita non basta (1988) e la Legion d'Onore. Tra i suoi ultimi lavori Amazzonia (2000), la storia di un francese che invecchia e decide di ritirarsi dove è più fitta la foresta amazzonica.